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Cliff Williams / TPI The Cross Walk used sidewalks and crosswalks to get around town. Traffic paused at times to all crossing and to get a peek at the Good Friday Cross Walk.

Step by step, members of the First Methodist Church of Wetumpka have crossed the Coosa River into downtown Wetumpka for a Cross Walk. 

Friday was the ninth Good Friday Pastor Matt Albritton has been doing it with his congregation.

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Cliff Williams / TPI The First Methodist Church of Wetumpka’s Cross Walk stopped at The Vault Variety Shop Friday to pray for the business. The walk stop along the route to pray for businesses, prosperity and safety for all.

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