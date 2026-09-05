Stanhope Elmore took a tied scoreboard to the locker room at halftime, but what emerged in the second was a 44-30 loss to Class 5A Region 2 rival Russell County. 

Warrior quarterback Dominique Key got things going on the first play from scrimmage, hitting Dontae Deas for an 84-yard, broken coverage strike for the touchdown.

Stanhope-Russell County2 copy.jpg
Buy Now

David D. Goodwin / For TPI Stanhope Elmore quaterback Davis Foshee calls his own number against Russell County.
Stanhope-Russell County1 copy.jpg
Buy Now

David D. Goodwin / For TPI Stanhope Elmore's Jordyn Steele (17) rushes down the field against Russell County on Friday night.