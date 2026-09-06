Cliff Williams / TPI Millbrook officials and members of the Millbrook Chamber of Commerce joined Dentistry for Children as the business cut the ribbon on a Millbrook location.
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Cliff Williams / TPI Millbrook officials and members of the Millbrook Chamber of Commerce joined Dentistry for Children as the business cut the ribbon on a Millbrook location.

The tooth fairy has another place to stop in the area as Dentistry for Children opened its third location in the River Region and second in Elmore County. 

A new location in Millbrook joins one in Wetumpka and Montgomery. Even the tooth fairy stopped by the ribbon cutting last week in Millbrook.

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