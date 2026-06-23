Cliff Williams / TPI City of Wetumpka officials, Main Street Wetumpka and Wetumpka Area Chamber of Commerce joined employees and the owners of Oswalt’s for a ribbon cutting on Main Street in downtown Wetumpka.
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Cliff Williams / TPI City of Wetumpka officials, Main Street Wetumpka and Wetumpka Area Chamber of Commerce joined employees and the owners of OswaltÕs for a ribbon cutting on Main Street in downtown Wetumpka.

Shoppers have another option in downtown Wetumpka with the opening of Oswalt’s.

It is the second location for the Prattville based clothing business.