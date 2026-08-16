Elmore County’s football program is in the fifth year of the Caldwell era and the Panthers are coming off of their best run since 2011. That means expectations in Eclectic are as high as they’ve been in a long time, but for the Panthers the goals remain the same: win the region, host a playoff game.
TREND
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