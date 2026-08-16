Weather Alert

...EXTREME HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT MONDAY... * WHAT...Dangerously hot conditions with heat index values up to 113. * WHERE...A portion of central Alabama. * WHEN...Until 9 PM CDT Monday. * IMPACTS...Heat related illnesses increase significantly during extreme heat and high humidity events. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible, reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stoke. Wear light weight and loose fitting clothing when possible and drink plenty of water. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. &&