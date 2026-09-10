When an offense scores 50 points, it is usually one or many who carry the load. For Holtville, it was many.

It could have been the 100-yard and two-touchdown performance from Daishaun Zeigler. Maybe the connection between Gage Russom and Chance Brock, who connected for two scores. Or even the one score Cole Parrish had in the run game, who also crossed 100 rushing yards.

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Cliff Williams / TPI Holtville’s Jay Lucas (0) ran for 149 rushing yards and two touchdowns on 15 carrues against Tallassee last week. He is the Elmore County Player of the Week.

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