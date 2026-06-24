Steven Barnes
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Steven Barnes

A Millbrook man will spend another three decades incarcerated after pleading guilty to raping a 5-year-old girl.

Steven Barnes, 35, has been in jail since April 2019 after he was arrested and charged with first-degree rape, aggravated child abuse, chemical endangerment of a child and first-degree possession of marijuana. He pleaded guilty to first-degree rape last month. Barnes went before Judge Patrick Pinkston Monday for sentencing.

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