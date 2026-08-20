Any time you’re working under the guidance of a new coach, it’s hard to tell what to expect. Even sometimes for the coach himself.

And that’s the case for Edgewood football coach Gregg Baker who was hired in January to take over the Wildcats this football season after a tumultuous year.

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Cliff Williams / TPI Edgewood’s

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