Any time you have any all-state running back rush for only 10 yards against you, your football team is doing something right. And that was exactly the recipe for success for Prattville in a whooping of Stanhope Elmore on Friday night: Limiting Dee Barnes.

Barnes, who typically rushes for more than 200 yards in a night, was held to just 15 yards against the Lions and it resulted in a lopsided loss for the Mustangs.

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File / TPI Stanhope Elmore's Dee Barnes will look to right the ship as the Mustangs take on Russell County on Friday night.

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