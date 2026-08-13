Stanhope Elmore showed major promise after it made its first appearance in the playoffs since 2020. The Mustangs ended the season with a dramatic rivalry win over Wetumpka that pushed them to the No. 3 seed in the region. Although they were ousted in the first round by Murphy, Stanhope Elmore returns many key players from one of its most complete squads under coach Hunter Adams.
TREND
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