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Cliff Williams / TPI Most of the children got to experience liquid nitrogen dragon’s breath. Fruit Loops were allowed to absorb liquid nitrogen and then the children ate them. As the liquid nitrogen turned to a gas, it created the ‘fog.’

Dragon’s breath, dinosaurs, sparklers and fossils brought children to life as the Eclectic Public Library hosted its second session of the summer reading program at The Eclectic Warehouse.

The Science Lady, Jan Mattingly, brought science principles to life while highlighting facts she learned while reading books. It all went with this year’s theme for children’s summer reading program “Unearth a Story.”

PHOTOS: Summer Reading Program in Eclectic

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