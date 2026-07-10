Roots run deep in Holtville, or is it Slapout.
It turns out grocery stores are as essential as roots in Slapout. In fact the community is officially named for twin sisters named Holt. They happened to run a grocery store and the post office in town before 1900.
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