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Cliff Williams / TPI Keith Holley, right, works with his grandchildren to package hotdogs and hamburgers to celebrate The Boys Store’s 60th Anniversary.

Roots run deep in Holtville, or is it Slapout.

It turns out grocery stores are as essential as roots in Slapout. In fact the community is officially named for twin sisters named Holt. They happened to run a grocery store and the post office in town before 1900. 

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Cliff Williams / TPI Alabama state senator Clyde Chambliss, right, gives a state proclamation to Denson Holley, left, and his son Keith Holley for keeping The Boys Store in Slapout in the family for 60 years.
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Cliff Williams / TPI Mark Nelson grew up working at The Boys Store and later APEX also owned by the Holley family. Nelson went on to a state agency and retired coming back to APEX.
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Submitted / TPI Denson Holley and Jimmy Davis purchased The Boys Store 60 years ago because it had a business and two homes behind it.

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