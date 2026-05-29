Cliff Williams / TPI Voter enter the polling place inside the Wetumpka Civic Center Tuesday. The polling location traditionally has one of the better voter turnouts in Elmore County.
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Cliff Williams / TPI Voter enter the polling place inside the Wetumpka Civic Center Tuesday. The polling location traditionally has one of the better voter turnouts in Elmore County.

Republicans have a strong hold in Elmore County. 

For years the conservative county has cast ballots mostly in Republican primaries and for Republicans in general elections. Last week’s primary showed an increase in registered voters of Elmore County voters casting Democrat ballots. 

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