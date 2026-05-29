Republicans have a strong hold in Elmore County.
For years the conservative county has cast ballots mostly in Republican primaries and for Republicans in general elections. Last week’s primary showed an increase in registered voters of Elmore County voters casting Democrat ballots.
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