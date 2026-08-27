Projects to attract visitors are often flashy.

Think about theme parks, water parks, even the beach create visions of grandeur and fun. But even small things can attract a small crowd that is trying to stay away from all the hustle and bustle.

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Cliff Williams / TPI The Titus Blue Grass festival attracts not only fans from across the Southeast but some of the best musicians. While the new stage funded by lodging tax is small, it makes a difference helping raise funds for the Titus Volunteer Fire Department and the Titus Community Center.

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