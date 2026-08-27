Projects to attract visitors are often flashy.
Think about theme parks, water parks, even the beach create visions of grandeur and fun. But even small things can attract a small crowd that is trying to stay away from all the hustle and bustle.
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