For almost 10 years the Elmore County Commission has made improvements across the county. Some are still in progress. 

The construction of 17 Springs has drawn a lot of attention, but almost every community in Elmore County has been touched. The Wetumpka Sports Complex has been aided by the county, as well as Tallassee, Eclectic and even Titus. The idea behind all the projects is the same — to improve the quality of life for citizens and provide economic development growth opportunities.

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Cliff Williams / TPI The diamond fields at 17 Springs are aartificial turf. The surface means weather is less of a factor in hosting games. The fields are surruond by shaded bleachers and fans making the fan experience better. It all adds up to visitors wanting to come to Elmore County for softball, tennis, soccer and more.

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