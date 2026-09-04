If Wetumpka could walk away with a win on Friday night, it would do something on the gridiron that it hasn’t done since 2018 — a 3-0 start.

Wetumpka plays host to Rehobeth, which will also mark the start of Class 5A Region 2 play.

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Cliff Williams / TPI Wetumpka’s Charlie Skipper (12) runs against Tallassee. Skipper will lead the charge against Rehobeth on Friday night.

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