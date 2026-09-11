Russell County is no joke.

Boasting a 3-0 record, the Warriors have emerged as a serious run threat in Class 5A Region 2. With Chris Lucas averaging nearly 200 yards per game and Lavasco Williams contributing an average of 108.3 himself, Russell County is a serious threat.

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Cliff Williams / TPI Wetumpka’s Charlie Skipper (12) and the Indians head into a matchup of the undefated. Both Russell County and Wetumpka hold a 3-0 record heading into Friday.

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