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James Luke Beasley-Pullen

An investigation that began in February into harassing communications and sexual extortion keeps leading to more.

According to court records, victims came to the Elmore County Sheriff’s Office to report inappropriate text messages and even nude AI-generated images representative of the victims were sent to them. The messages requested nude images to keep them from being distributed. 