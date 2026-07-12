STOCK: traffic incident
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A two-vehicle crash that occurred at approximately 7:45 a.m. Saturday, has claimed the Wetumpka man. 

According to an Alabama Law Enforcement Agency press release, Gordon L. Stephenson, 69, of Wetumpka was fatally injured when the 2010 Yamaha FZ1 motorcycle he was operating was struck by the 2023 Nissan Rogue driven by Jernikka M. Quinn, 33, of Montgomery. Stephenson was pronounced deceased at the scene. 

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