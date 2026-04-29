Cliff Williams / TPI Barrell man T.J. Williams keeps an eye on a bull rider at last year’s Wetumpka FFA Alumni Rodeo. Williams will be back Friday and Saturday night to provide a comedic relief to the rodeo, something he has done for years.
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Cliff Williams / TPI Barrell man T.J. Williams, left, keeps an eye on a bull rider at last year’s Wetumpka FFA Alumni Rodeo. Williams will be back Friday and Saturday night to provide a comedic relief to the rodeo, something he has done for years.

T.J. Williams has been on the rodeo circuit for almost five decades. He’s ridden the crowd favorite bulls. He’s been an announcer and clown. He’s currently a mixture of all them in the barrel man.

Williams has lived in Coosada, slept in cabins on Lake Jordan and lived all around central Alabama. He now calls Lumberton, Mississippi home and his fulltime job is a wholesale automobile auctioneer. His hobby consists of facing down bulls from the barrel as the chutes open while picking at the crowd in between riders.