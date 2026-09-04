The lead changed multiple times, and plenty of points were scored on Friday night for the Holtville football team. But there was one play that ultimately decided the Bulldogs fate in the 34-33 win over Shelby County.

It was the fourth quarter; time was dwindling.

090226-player of the week copy.jpg
Buy Now

File / TPI Holtville running back Daishaun Zeigler (4) led the team with 24 carries for 124 rushing yards and two touchdowns against Shelby County. He is the Elmore Coutny Player of the Week.

Recommended for you