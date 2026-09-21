The Lake Martin-Dadeville Area Chamber of Commerce saw a busy week last week with two ribbon cuttings. 

BuggyWorx Lake Martin and King of Pops both held ribbon cuttings to celebrate their joining of the chamber. King of Pops owner Mary-Melyssa Smith said she is the first King of Pops owner in Alabama, adding the state to the franchise’s list of locations. 

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Submitted / TPI King of Pops-Lake Martin holds its ribbon cutting for joing the chamber outside of the Lake Martin-Dadeville Area Chamber of Commerce office on Wednesday, Sept. 9. The mobile popsicle golf carts brings a variety of flavors for the Lake Martin area to enjoy without worrying about artifical flavors or dyes.
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Submitted / TPI The Lake Martin-Dadeville Area Chamber of Commerce and BuggyWorx Lake Martin come together to celebrate the business joining the chamber. Cutting the ribbon on Friday, Sept. 11, BuggyWorx Lake Martin sells new and used golf carts.