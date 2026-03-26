Wetumpka’s Kaleb Ballard picked up his first SEC offers last week, garnering attention from Auburn, Kentucky and Mississippi State before his second season in the black and gold. 

Since the summer, Ballard has gotten six offers from Division I football programs, this week’s offers bring the grand total to nine.

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Ana Sofia Meyer / TPI

Wetumpka standout receiver Kaleb Ballard picks up his first SEC offers from Auburn, Mississippi State and Kentucky.