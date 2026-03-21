The University of North Alabama had its eye on not just one Reeltown football standout; it had its eye on two of them. On Wednesday, both defensive lineman Lamon McKethern and quarterback JaMarkius Smith each received a scholarship offer to UNA.

This is not the first time the Lions have had their eyes on a Reeltown standout, with do-it-all player Tae Martin currently entering his sophomore season with the program.

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File / TPI Reeltown defensive lineman Lamon McKethern earned a Division-I scholarship offer from North Alabama last week. He compiled 73 tackles and four sacks last year for the Rebels.
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File / TPI Reeltown’s JaMarkius Smith (1) picked up his third football offer from North Alabama. Smith finished with 20 total touchdowns for the Rebels this past season.