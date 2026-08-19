Loretta Lynn is a name most recognized in country music, with one of her most famous songs being “Louisiana Woman, Mississippi Man,” which she sang with Conway Twitty.
But her name means just as much, if not more, in the motocross scene.
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