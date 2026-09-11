Anybody that is considered middle-aged or older has a story about Sept. 11, 2001.
Today the United States remembers the 25th anniversary of the 9/11 terrorist attack on American soil, and if you’re at least a Gen X’er, you probably clearly remember where you were and what you were doing that fateful morning a quarter of a century ago.
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