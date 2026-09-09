Martial arts is a sport that some might consider to be a niche endeavor. From styles like Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai and karate to even just grappling, there are many different branches to the whole sport. Much of which is not readily available in a place like Alexander City.

Even a quick Google search for a martial arts studio that even scratches the surface of these different styles would take you to Montgomery, Opelika, Prattville or even the Birmingham area. Well, that was until AKT Combative Academy of Central Alabama came into the mix in June.

090526-jujustu couple.jpg
Buy Now

Submitted / TPI Couple Paige, left, and Benjamin Bluhm, right, opened a martial arts studio in Alexander City. Both were also selected to represent the United States in the World Championship being held in Guatemala.