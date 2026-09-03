Sometimes it’s nice to be called out for a job well done.
The Alabama State Department of Education released the spring 2026 Alabama Comprehensive Assessment Program recently, and while average scores have increased across the state, Alexander City Schools saw one of the largest increases.
kAmx? 2? 2CE:4=6 3J p=232>2 s2:=J }6HD[ pr$ H2D ?2>65 2D @?6 @7 E96 7@FC D49@@= DJDE6>D :? E96 DE2E6 H:E9 E96 3:886DE :?4C62D6]k^Am
kAm“(6 H6C6 C64@8?:K65 7@C E96 =2C86 82:? :? t?8=:D9 =2?8F286 2CED[” pr$ 2DD6DD>6?E 2?5 244@F?E23:=:EJ 5:C64E@C z6?J2EE2 $:>>@?D D2:5]k^Am
kAm{2DE J62C[ pr$ D4@C65 ch]gT :? t?8=:D9 AC@7:4:6?4Jj E9:D J62C[ AC@7:4:6?4J ;F>A65 e]eT E@ de]cT]k^Am
kAm%96 D4@C6 :D 2 E@E2= @7 prp! E6DED E2<6? :? 2== pr$ D49@@=D]k^Am
kAm$:>>@?D D2:5 DE2CE:?8 2E E96 368:??:?8 @7 E96 =2DE D49@@= J62C[ E96J H6C6 56E6C>:?65 E@ 3C:?8 E96 D4@C6 FA]k^Am
kAm“%96 AC:?4:A2=D DE2CE65 4C62E:?8 2 DEC2E68:4 A=2? @? H92E E96J H@F=5 5@ E@ 96=A :>AC@G6 E96:C D4@C6D 24C@DD E96 3@2C5[ 7@C t{p[ >2E9 2?5 D4:6?46[” $:>>@?D D2:5] “t249 D49@@= >256 E96:C @H? A=2?]”k^Am
kAm$96 C64@8?:K65 E92E E62496CD H@C< 92C5 6G6CJ52J[ 3FE E96C6 925 E@ 36 2 A=2?]k^Am
kAm“(6 <?@H E92E E96 E62496CD 2=C625J H@C< G6CJ 92C5 6249 52J[ D@ H6 ?665 E@ 364@>6 >@C6 :?E6?E:@?2=[” $:>>@?D D2:5] “$@ x DE2CE65 ‘;FDE D2J ?@ E@ @?6D]’”k^Am
kAm$96 D2:5 E96 prp! E6DE D4@C6D 2C6 C625 2D `[ a[ b[ @C c]k^Am
kAm“!C@7:4:6?E >62?D E96J D4@C65 2 b @C c @? E96 2DD6DD>6?E[” $:>>@?D D2:5] “%96 DEF56?ED D4@C:?8 b 2?5 c :D H92E E92E de]cT :D] $@ de]cT @7 @FC DEF56?ED 2C6 AC@7:4:6?E] (96? J@F D4@C6 `[ J@F 5@?VE 86E 2?J A@:?ED] xE 5@6D?VE 4@F?E WE@H2C5 E96 D49@@=’D D4@C6X] ~?6 >62?D J@F ;FDE 5:5 2 =:EE=6 3:E @? E96 2DD6DD>6?E] p?5 D@ @FC 8@2= E9:D J62C H2D E@ 86E C:5 @7 E96 @?6D] (6 5:5?VE H2?E 2?J @7 @FC DEF56?ED E@ D4@C6 `] (6 H2?E65 E96> E@ D4@C6 2 a @C 36EE6C]”k^Am
kAm$96 D2:5 :7 2 DEF56?E >2<6D 2 a @? @?6 @7 E96 2DD6DD>6?E E6DED[ E96J 2C6 8:G6? 2 92=7 A@:?E]k^Am
kAm“%96 F=E:>2E6 8@2= :D bD 2?5 cD[” $:>>@?D D2:5] “x7 J@F D4@C6 b[ J@F 86E 2 H9@=6 A@:?E[ 2?5 :7 J@F D4@C6 c[ J@F 86E `]ad A@:?ED]”k^Am
kAm$96 D2:5 ?@H E92E E96 E62496CD 92G6 C646:G65 E96:C 4=2DD6D’ D4@C6D[ E96J H:== =@@< 2E E96:C :?DECF4E:@? >6E9@5D 282:?]k^Am
kAm“%96JV== C6G:D:E H92E E96JVC6 5@:?8[” $:>>@?D D2:5] “%9:D H@C<65 =2DE J62C] %9:D 5:5 ?@E] }@H =6EVD =@@< 2E :E 282:? 2?5 D2J ‘H92E 42? H6 C6G2>A 8@:?8 7@CH2C5 E9:D J62Cn’”k^Am
kAm$96 D2:5 D@>6 @7 E96 E62496CD FD65 D>2== 8C@FA :?DECF4E:@? E@ 9@?6 :? @? 6I24E=J H92E 6249 DEF56?E’D 567:4:E H2D]k^Am
kAm“x7 :E H2D G@423F=2CJ[ E96J 7@4FD65 ;FDE @? G@423F=2CJ E@ :>AC@G6 E96:C G@423F=2CJ 4@>AC696?D:@?[” $:>>@?D D2:5] k^Am
kAm$96 D2:5 H9:=6 46=63C2E:@?D 2C6 :? @C56C 7@C E96 t{p D4@C6 :?4C62D6[ E62496CD 42?’E DE@A ?@H]k^Am
kAm“%92EVD @FC 3:886DE E9:?8 — 4@?E:?F6 E92E >@>6?EF>[ 4@?E:?F6 E96 6I4:E6>6?E[ 2?5 E96? H6V== ;FDE D66[” $:>>@?D D2:5]k^Am
kAmp?@E96C <6J :?8C65:6?E :D A2C6?ED]k^Am
kAm“(6 ?665 E96> E@ 36 H@C<:?8 H:E9 FD 3642FD6 6G6CJ@?6 5@6D?VE 4@>6 E@ D49@@= @? 8C256 =6G6=[” D96 D2:5] “(6 92G6 <:5D DE2CE:?8 2?5 D@>6 5@?VE 4@>6 E@ D49@@= @? <:?56C82CE6? =6G6=] $@ H6 92G6 E@ A=2J 42E49 FA]”k^Am
kAm$:>>@?D D2:5 :E’D :>A@CE2?E 7@C A2C6?ED E@ H@C< H:E9 49:=5C6? 2E 9@>6 27E6C D49@@=]k^Am
kAm“W(6 ?665X A2C6?ED E@ H@C< H:E9 FD 2?5 36 :?E6?E:@?2=[” D96 D2:5] “(96? H6 D6?5 E9@D6 3@@<D 9@>6 7@C E96> E@ AC24E:46 C625:?8 @C 2?J @7 E9@D6 6IEC2 E9:?8D[ >2<6 DFC6 E9@D6 <:5D 2C6 86EE:?8 :E 5@?6] {6EVD 5@ :Ej =6EVD 5@ :E E@86E96C] x7 J@F 5@?VE <?@H 9@H E@ 5@ :E[ 42== E96 D49@@=D[ 7:8FC6 @FE D@>6 @7 E96 C6D@FC46D[ D@ H6 42? 5@ E9:D E@86E96C 2?5 4@>32E E9:D E@86E96C]”k^Am