The Alabama Law Enforcement Agency is once again partnering with Alabama People Against a Littered State (PALS) and organizations across the state to support the annual Don’t Drop It on Alabama spring cleanup campaign.
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