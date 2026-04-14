Just a short time since former Horseshoe Bend football coach Jeremy Phillips resigned, the Generals have found a new man to lead the team — former Beauregard and Wadley coach Shenan Motley, according to Tallapoosa County Schools superintendent Casey Davis.

Motley has been a head football coach in Alabama for the last nine years, and his most notable stint was at Wadley. He finished with a 51-22 coaching record, including a state championship win over Maplesville in 2024 and another state title appearance in 2021. Through six seasons with the Bulldogs, Motley made the playoffs in each year — he holds an 11-5 record in the postseason. 

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Adam Sparks / Opelika-Auburn News

Former Beauregard football coach Shenan Motley has been hired at Horseshoe Bend. Motley has appeared in two state title games with Wadley, winning one in 2024. 