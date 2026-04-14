With worsening drought conditions across the state and low relative humidity, Alabama Forestry Commission forester Rick Oates has issued a statewide Fire Alert effective immediately.

Over the past weekend, 50 wildfires burned more than 2,300 acres of forestland across the state. This includes a 500-acre wildfire in Mobile County, one for 412 acres in Coosa County, one for 382 acres in Choctaw County, one for 260 acres in Washington County, and another one for 105 acres in Escambia County.