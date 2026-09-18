Although two people in the animal care business started a nonprofit for spaying and neutering, the money is almost gone and the problem seems to be getting worse.

Dr. Michelle Reeder, a veterinarian at Animal Care Center and Jenny Rogers, director of New Hope Rescue, addressed the Tallapoosa County Commission during its regular monthly meeting Monday morning concerning the number of stray animals in the county and the program they started to help curb the issue.

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Dr. Michelle Reeder, right, voices her concerns over the number of stray animals in Tallapoosa County.