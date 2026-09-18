Although two people in the animal care business started a nonprofit for spaying and neutering, the money is almost gone and the problem seems to be getting worse.
Dr. Michelle Reeder, a veterinarian at Animal Care Center and Jenny Rogers, director of New Hope Rescue, addressed the Tallapoosa County Commission during its regular monthly meeting Monday morning concerning the number of stray animals in the county and the program they started to help curb the issue.
kAm“(6 2C6 96C6 E@ AC6D6?E D@>6 D@=FE:@?D 7@C %2==2A@@D2 r@F?EJ 2D 72C 2D 2?:>2= 4@?EC@= 8@6D[” #6656C D2:5] “x <?@H E96C6VD 366? D6G6C2= >66E:?8D[ 2?5 H6 92G6 2 76H AC@A@D2=D]”k^Am
kAmx? y2?F2CJ[ #6656C E@=5 E96 4@>>:DD:@? D96 2?5 #@86CD DE2CE65 E96 ?@?AC@7:E $?:A 7@C w@A6 AC@8C2>] k^Am
kAm“(6 D6E FA E9:D AC@8C2> E@ 96=A E96 4@>>F?:EJ 86E 2?:>2=D DA2J65 2?5 ?6FE6C65 7@C ?@ 4@DE @C =@H 4@DE[” D96 D2:5] “(6 DE2CE65 @FE 2E ?@ 4@DE[ 3FE H6 2C6 6G@=G:?8 :?E@ =@H 4@DE ?@H] $@ 72C[ WE96 AC@8C2>X 92D 366? 7F?565 3J E96 4@>>F?:EJ 2?5 5@?2E:@?D[ H9:49 H6 CF? @FE @7 G6CJ BF:4<=J[ 2?5 y6??J DE2CE65 E96 5@?2E:@?D H:E9 Sc[d__] %92EVD 96C @H? >@?6J]”k^Am
kAm#6656C D2:5 E96J 92G6 2=>@DE 8@?6 E9C@F89 2== @7 E92E >@?6J[ H9:49 :D @?6 C62D@? E96J DE2CE65 492C8:?8 2 D>2== 766]k^Am
kAm“(6 <?@H :7 H6 86E >@C6 @7 E96D6 DEC2J 2?:>2=D @77 E96 DEC66ED E92? H6 92G6 =6DD =@25 @? @FC C6D4F6D 2?5 W{2<6 |2CE:? p?:>2= $96=E6CX[” D96 D2:5]k^Am
kAm#@86CD E@=5 E96 4@>>:DD:@? $?:A 7@C w@A6 92D :DDF65 fa G@F496CD]k^Am
kAm“xEVD 2 D:>A=6 AC@46DD[” #@86CD D2:5] “(6 92G6 2 7=J6C E92E H6 5:DEC:3FE6 2C@F?5 E96 4@F?EJ] ~? >J H63D:E6[ E96C6 :D 2 D:>A=6 2AA=:42E:@? E92E E96J 92G6 E@ 7:== @FE] … %96J ;FDE 92G6 E@ =:DE E96:C ?2>6[ 255C6DD[ H92E 5@8D E96JVC6 ?665:?8 7:I65[ H92E E96:C :?4@>6 =6G6= :D[ H9J E96J 2C6 :? 92C5D9:A @7 WA2J:?8X :E[ 2?5 E96? E96J ;FDE 92G6 E@ 28C66 E@ A2J 7@C E96 C23:6D WD9@EX 2?5 E96 255:E:@?2= 766D] ~?46 x 2AAC@G6 :E[ xV== 6>2:= E96> E96 G@F496C]”k^Am
kAm#@86CD D2:5 C23:6D D9@ED 2C6 C6BF:C65 3J =2H 2?5 E9C@F89 E96:C AC@8C2> :E’D @?=J S`_] r2E DA2JD 2C6 S`_ 2?5 5@8 DA2JD 2?5 ?6FE6CD 2C6 Sad]k^Am
kAmp7E6C C6D:56?ED C646:G6 E96:C G@F496CD[ E96J >2<6 2? 2AA@:?E>6?E H:E9 p?:>2= r2C6 r6?E6C]k^Am
kAm#6656C D2:5 D96 92D 366? 86EE:?8 42==D 7C@> 3@E9 {66 r@F?EJ 2?5 rp#t 9F>2?6 D@4:6E:6D 3642FD6 %2==2A@@D2 r@F?EJ C6D:56?ED 92G6 366? 8@:?8 E@ {66 r@F?EJ E@ E2<6 25G2?E286 @7 E96 =@H 4@DE DA2J 2?5 ?6FE6C AC@8C2>D E96C6]k^Am
kAm“W{66 r@F?EJX H@F=5 =:<6 E@ D66 D@>6 DFAA@CE 7C@> W%2==2A@@D2X r@F?EJ 7@C E9:D[” D96 D2:5]k^Am
kAm#6656C D2:5 rp#t wF>2?6 $@4:6EJ 92D 925 E@ 6IE6?5 E96:C $?:AA6E !=FD !C@8C2> :?E@ r92>36CD[ %2==2A@@D2 2?5 |24@? 4@F?E:6D]k^Am
kAm“$@ >2?J A6@A=6 2C6 =J:?8 23@FE H96C6 E96 5@8D 2C6 4@>:?8 7C@> 2?5 E2<:?8 E96> E@ rp#t ;FDE D@ E96J 42? 86E 2446DD E@ E96 DA2J^?6FE6C[” D96 D2:5] “x7 H6 5@?VE H@C< E@86E96C[ ?@E9:?8VD 8@:?8 E@ 86E D@=G65] Wrp#tX :D H:==:?8 E@ 6IE6?5 E96:C $?:AA6E !C@8C2> E92E 92D E@ 36 4@>>F?:EJ 7F?565 2D H6==]”k^Am
kAm#6656C D2:5 27E6C $?:A 7@C w@A6 364@>6D 6DE23=:D965[ E96 @C82?:K2E:@? 42? 2AA=J 7@C 8C2?ED]k^Am
kAm“x7 H6 4@F=5 AC@G6 E92E H6VC6 2== H@C<:?8 E@86E96C 2?5 H6 92G6 2? 6DE23=:D965 AC@8C2> :? A=246[ H6 42? DE2CE 2AA=J:?8 7@C 8C2?ED[” D96 D2:5] “$@ H6VC6 2D<:?8 7@C E96 4@F?EJ E@ 96=A FD @FE 7@C C:89E ?@H H:E9 Sad[___ 7@C E96 J62C]”k^Am
kAm{2<6 |2CE:? p?:>2= #6D4F6 @H?6C y6??:6 +:?? 2=D@ 255C6DD65 E96 4@>>:DD:@? 4@?46C?:?8 DEC2JD :? %2==2A@@D2 r@F?EJ 2?5 E96 4@F?EJ’D =24< @7 2? 2?:>2= 4@?EC@= @77:46C 2?5 2 A=246 E@ 9@FD6 E96 DEC2JD] +:?? :D =@42E65 :? t=>@C6 r@F?EJ :? t4=64E:4]k^Am
kAm“(6 E@@< :? ch 5@8D =2DE J62C 7C@> %2==2A@@D2 r@F?EJ[ 2?5 H6VC6 @? EC24< E@ 5@F3=6 E92E E9:D J62C[” +:?? D2:5] “xVG6 8@E 6>2:=D 7C@> >2?J @7 J@FC 4:E:K6?D C:89E 96C6] %96C6 :D 2 AC@3=6>] %96C6VD 2 AC@3=6> H:E9 2?:>2=D CF??:?8 2E =2C86] $@ E9:D AC@8C2> C:89E 96C6[ J@FC =@H\4@DE DA2J^?6FE6C[ :7 E92EVD 96=A:?8 E96 @G6CA@AF=2E:@? :? E9:D 2C62[ J@F 8FJD ?665 E@ ;F>A @? E92E]”k^Am
kAm+:?? C6>:?565 E96 4@>>:DD:@? @7 E96 4@?7:?6>6?E =2H A2DD65 :? p=232>2 :? a_ab]k^Am
kAm“(6 H6C6 E@=5 E92E J@F 8FJD 925 >@?6J D6E 2D:56 E@ 6IA2?5 E96 D96=E6C :? p=6I r:EJ[” D96 D2:5] “(6 H6C6 E@=5 J@F 8FJD 925 >@?6J D6E 2D:56 7@C 2?:>2= 4@?EC@=] (6 H6C6 E@=5 J@F 8FJD H6C6 8@:?8 E@ E2<6 42C6 @7 E92E 2?5 =@@< :?E@ 25@AE:?8 E96 DE2E6VD 4@?E2:?>6?E =2H]”k^Am
kAm+:?? 2=D@ 3C@F89E 2? 2CE:4=6 7C@> a_`c 4@?46C?:?8 2 8:C= H9@ 5:65 27E6C 36:?8 2EE24<65 3J 2 5@8 :? %2==2DD66] $96 D2:5 E96? 4@F?EJ 25>:?:DEC2E@C q=2<6 q64< D2:5 “92G:?8 2 =62D9 =2H :? 2 CFC2= 4@F?EJ =:<6 @FCD H@F=5 36 AC6EEJ :>AC24E:42=]”k^Am
kAm$96 D2:5 D96 92D 9F?5C65D @7 6>2:=D 7C@> %2==2A@@D2 r@F?EJ C6D:56?ED 2D<:?8 H92E E96J 42? 5@ 23@FE 5@8D :? E96:C J2C5D]k^Am
kAm“%9:D W6>2:=X :D 7C@> =2DE >@?E9[ H96C6 D@>6@?6 42==65 E96 4@F?EJ D96C:77VD 56A2CE>6?E 96C6 :? s256G:==6[” +:?? D2:5] “%96J H6C6 E@=5 E@ 42== >6] %96C6 H2D 2 5@8 E:65 E@ 2 >2:=3@I :? %2==2A@@D2 r@F?EJ[ @FE :? E96 DF? 2?5 9F?8CJ[ 32C6=J 23=6 E@ >@G6 @? 2 C@A6 E9:D =@?8[ DE2?5:?8 FA] %96J 42==65 J@FC D96C:77VD 56A2CE>6?E] p4EF2==J[ E96J 42==65 %2==2DD66] %2==2DD66 E@=5 E96> E@ 42== WE96 D96C:77’D 56A2CE>6?EX] *V2== 82G6 E96> >J ?F>36C[ D6?E >6 @FE E@ 2? 255C6DD E@ 2AAC@249 D@>6@?6 23@FE E96:C 5@8 E:65 E@ 2 >2:=3@I] x 42== 2?5 2D< 7@C D@>6@?6 E@ >66E >6 E96C6 3642FD6 H92E :7 x[ 2D 2 C6D:56?E[ D9@H FA 2E E9:D 255C6DD 2?5 xV> 2AAC@24965 3J E96 5@8 @H?6C[ 2?5 :E 8@6D D:56H2JD] }@ @?6 D66>65 E@ <?@H H9@D6 C6DA@?D:3:=:EJ E92E H2D] $@ >J BF6DE:@? @? E96 A9@?6 H2Di x7 x 86E D9@E H9:=6 xV> @FE 96C6[ H9@VD 8@:?8 E@ D9@H FAn xD :E 8@:?8 E@ 36 %2==2A@@D2 r@F?EJ @C :D :E %2==2DD66n *V2== ?665 E@ 7:8FC6 :E @FE 3642FD6 2 4C:>6 :D 2 4C:>6[ 2?5 x 2> ?@E C6DA@?D:3=6 7@C 8@:?8 @? JV2==VD 42==D] $@ D@>63@5JVD 8@E E@ 7:8FC6 D@>6E9:?8 @FE 3642FD6 %2==2A@@D2 r@F?EJ 92D E@@ >2?J 5@8D CF??:?8 2E =2C86]”k^Am
kAm$96 E96? C6>:?565 s:DEC:4E ` 4@>>:DD:@?6C %]r] r@=6J 96 D2:5 DEC2J 5@8D H6C6 2 AF3=:4 962=E9 92K2C5] k^Am
kAm“x E9:?< E92E :D E96 H@C5 J@F FD65[” +:?? D2:5] “(6==[ :E DE:== :D]”k^Am
kAm$96 D2:5 :E 92D 364@>6 2 AF3=:4 :DDF6 2?5 :E H:== E2<6 >2?J E9:?8D E@ D@=G6 :E]k^Am
kAm“W{@H\4@DE DA2J^?6FE6CX 5@6D?VE D@=G6 A6@A=6 E92E =@@< 2E J@F 2?5 D2J[ ‘~9[ x 2:?VE 86EE:?8 >J 5@8 7:I65[’” +:?? D2:5] “(6==[ E92EVD 324<H@@5D p=232>2] s@?VE D2J J@FVC6 ?@E 86EE:?8 J@FC 5@8 7:I65 :7 J@FVC6 2==@H65 E@ =6E J@FC 5@8 CF? =@@D6] *V2== 2C6 2==@H:?8 E96D6 A6@A=6 E@ 2==@H F?2=E6C65 5@8D E@ CF? E9C@F89 E96 ?6:893@C9@@5 2?5 C6AC@5F46[ 2?5 :E D9@F=5?VE 36 2==@H65]”k^Am