For more than 25 years Jamie Thornton has helped students.
“The part of my job that I am most passionate about is helping students,” she said. “Helping a student reach an educational goal is special because the impact of that accomplishment extends far beyond their time at (Central Alabama Community College). We are not just helping students get through a semester or complete a degree — we are helping them prepare for what comes next in their lives.”
kAm%9@C?E@? H2D 9@?@C65 C646?E=J H96? D96 C646:G65 E96 DE2E6 r92?46==@C’D pH2C5 7@C $FAA@CE $E277[ 2? 2H2C5 D96 H2D ?@>:?2E65 7@C 3J 96C A66CD]k^Am
kAm“z?@H:?8 E92E E96 A6@A=6 x H@C< H:E9 6G6CJ 52J 76=E E92E x H2D 56D6CG:?8 @7 E9:D C64@8?:E:@? >2<6D C646:G:?8 E96 2H2C5 6DA64:2==J >62?:?87F=[” D96 D2:5] “~?6 @7 E96 E9:?8D x 92G6 =62C?65 2E rprr :D E92E @FC A66CD 2C6 @FC 4FDE@>6CD[ E@@] !C@G:5:?8 8@@5 4FDE@>6C D6CG:46 E@ @FC 4@H@C<6CD :D ;FDE 2D :>A@CE2?E 2D AC@G:5:?8 8@@5 D6CG:46 E@ @FC 6IE6C?2= 4FDE@>6CD] (96? H6 96=A 2?5 DFAA@CE @?6 2?@E96C[ H6 2C6 F=E:>2E6=J H@C<:?8 E@86E96C E@ 6?92?46 E96 DEF56?E 6IA6C:6?46 — 2?5 E92E :D H92E >2EE6CD >@DE E@ >6]”k^Am
kAm%9@C?E@? D2:5 D96 36=:6G6D D96 H2D ?@>:?2E65 3642FD6 96C =@G6 7@C E96 DEF56?ED D9@HD]k^Am
kAm“x 36=:6G6 >J A66CD ?@>:?2E65 >6 3642FD6 E96J C64@8?:K6 E96 86?F:?6 42C6 x 92G6 7@C @FC DEF56?ED 2?5 >J 4@>>:E>6?E E@ 96=A:?8 E96> DF44665[” D96 D2:5] “$EF56?E DFAA@CE :D 23@FE >@C6 E92? D:>A=J 96=A:?8 D@>6@?6 D@=G6 2 AC@3=6>] xE :D 23@FE >2<:?8 DFC6 DEF56?ED <?@H E96J >2EE6C[ E92E E96J 36=@?8 2?5 E92E E96C6 2C6 A6@A=6 2E E96 4@==686 H9@ 86?F:?6=J H2?E E@ D66 E96> DF44665]”k^Am
kAm%9@C?E@? D6CG6D 2D E96 25>:?:DEC2E:G6 2DD:DE2?E E@ E96 562? @7 DEF56?ED 2?5 :D E96 DEF56?E =:76 4@@C5:?2E@C]k^Am
kAm“|J A2DD:@? 7@C E9:D H@C< :D A6CD@?2=[” D96 D2:5] “x C62==J D2H E96 :>A24E @7 65F42E:@? E9C@F89 >J @H? 52F89E6CD[ #6>J 2?5 $:5?6J %9@C?E@?] x 96=A65 3@E9 @7 E96> ?2G:82E6 5F2= 6?C@==>6?E 2E rprr[ 2?5 E96J H6C6 6249 23=6 E@ 8C25F2E6 7C@> 9:89 D49@@= H:E9 E96:C 2DD@4:2E6 568C66D] %96J E96? H6?E @? E@ 62C? E96:C 32496=@CVD 568C66D 7C@> E96 &?:G6CD:EJ @7 $@FE9 p=232>2 :? ;FDE EH@ J62CD] (2E49:?8 H92E E92E 6IA6C:6?46 5:5 7@C >J 52F89E6CD H2D :?4C65:3=J >62?:?87F= E@ >6] $66:?8 E92E 7:CDE92?5 >256 >6 H2?E E@ 4@?EC:3FE6 E@ @E96C DEF56?ED :? 2?J H2J x 4@F=5 2?5 E@ H@C< 7@C 2? :?DE:EFE:@? E92E :D 4@>>:EE65 E@ 5@:?8 E96 D2>6 7@C :ED DEF56?ED]”k^Am
kAmp=@?8 H:E9 96C 52J\E@\52J C6DA@?D:3:=:E:6D[ %9@CE@? 92D H@C<65 @? @E96C AC@8C2>D D96 766=D 2C6 :>A@CE2?E E@ DEF56?E DF446DD]k^Am
kAm“x 96=A65 :>A=6>6?E $wpr[ @C $E@A wF?86C pE rprr[ @FC 42>AFD 7@@5 A2?ECJ[” D96 D2:5] “x 92G6 2=D@ H@C<65 H:E9 >2?J DEF56?ED H9@ 2C6 DECF88=:?8 E@ 32=2?46 E96 56>2?5D @7 D49@@= 2?5 =:76] $@>6E:>6D 96=A:?8 2 DEF56?E >62?D 4@??64E:?8 E96> H:E9 C6D@FC46D H:E9:? rprr =:<6 &(:==] ~E96C E:>6D[ :E >62?D 96=A:?8 E96> 7:?5 C6D@FC46D :? E96 4@>>F?:EJ[ DF49 2D &?:E65 (2J] p?5 D@>6E:>6D :E D:>A=J >62?D =:DE6?:?8 E@ E96>[ 96=A:?8 E96> H@C< E9C@F89 2 AC@3=6>[ @C 4@??64E:?8 E96> H:E9 2 4=F3 @C @C82?:K2E:@? H96C6 E96J 42? 7:?5 7C:6?5D9:AD 2?5 2 8C62E6C D6?D6 @7 36=@?8:?8]”k^Am
kAmp 9:89=:89E 7@C %9@C?E@? H2D H@C<:?8 H:E9 E96 :?2F8FC2= sC28@? q@2E #246 E62>] %96 p=6I2?56C r:EJ r92>36C @7 r@>>6C46[ E96 s256G:==6 {2<6 |2CE:? pC62 r92>36C @7 r@>>6C46 2?5 {2<6 |2CE:? %@FC:D> ;@:?E=J DA@?D@C65 E96 2C62’D 7:CDE 5C28@? 3@2E C246 2?5 rprr 6?E6C65 2 E62>] k^Am
kAm“%96 E62> 3C@F89E E@86E96C `` DEF56?ED 7C@> 5:776C6?E 42>AFD6D 2?5 5:776C6?E AC@8C2>D H9@ 42>6 E@86E96C H:E9 @?6 4@>>@? 8@2=[” D96 D2:5] “(2E49:?8 E96 DEF56?ED E2<6 @? D@>6E9:?8 4@>A=6E6=J ?6H[ E2=< E9C@F89 DEC2E68:6D 7@C :>AC@G6>6?E[ 6?4@FC286 @?6 2?@E96C 2?5 3F:=5 6249 @E96C FA H2D 2>2K:?8] %96:C 92C5 H@C< F=E:>2E6=J A2:5 @77 H96? E96J H@? E96 {2<6 |2CE:? sC28@? q@2E #246]”k^Am
kAm%9@C?E@? :D 2H2C6 E96 DE2E6 C64@8?:E:@? :D?’E ;FDE 7@C 96C]k^Am
kAm“x 2> 9@?@C65 E@ 36 C64@8?:K65[ 3FE x 2=D@ <?@H E92E E96 H@C< x 5@ :D A2CE @7 2 >F49 =2C86C E62> 677@CE[” D96 D2:5] “x 9@A6 E96 2H2C5 C67=64ED A@D:E:G6=J @? @FC 6?E:C6 4@==686 4@>>F?:EJ 2?5 D6CG6D 2D 2 C6>:?56C E92E E96 D>2== E9:?8D H6 5@ 6249 52J E@ DFAA@CE DEF56?ED 42? >2<6 2 >62?:?87F= 5:776C6?46 :? E96:C 4@==686 6IA6C:6?46]”k^Am
kAm%9C66 @E96C rprr A6CD@??6= 2=D@ C646:G65 2 a_ae p=232>2 r@>>F?:EJ r@==686 $JDE6> r92?46==@C’D pH2C5 :?4=F5:?8 $E6A92?:6 |:==6C[ (6D=6J %2=E@? 2?5 sC] #@36CE s2G:D]k^Am
kAm“%96D6 6>A=@J66D C6AC6D6?E E96 565:42E:@?[ AC@76DD:@?2=:D>[ 2?5 4@>>:E>6?E E@ DEF56?E DF446DD E92E H6 G2=F6 D@ 9:89=J 2E r6?EC2= p=232>2 r@>>F?:EJ r@==686[” rprr AC6D:56?E y677 {J?? D2:5 :? 2 AC6DD C6=62D6] “(6 2C6 AC@F5 E@ 92G6 $E6A92?:6[ y2>:6[ (6D[ 2?5 #@3 C6AC6D6?E rprr 2D @FC a_ae r92?46==@C’D pH2C5 C64:A:6?ED] %96:C 4@?EC:3FE:@?D E@ @FC DEF56?ED[ @FC 4@==686[ 2?5 @FC 4@>>F?:E:6D 2C6 8C62E=J 2AAC64:2E65]”k^Am