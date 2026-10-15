For more than 25 years Jamie Thornton has helped students.

“The part of my job that I am most passionate about is helping students,” she said. “Helping a student reach an educational goal is special because the impact of that accomplishment extends far beyond their time at (Central Alabama Community College). We are not just helping students get through a semester or complete a degree — we are helping them prepare for what comes next in their lives.”

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Central Alabama Community College’s Jamie Thornton was recently awarded the Chancellor’s Award for Support Staff.