Featured Bridge group looking for new members Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Jun 6, 2026 4 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Mahjong isn’t the only classic game being played in the Lake Martin area.On Monday afternoons, a dedicated group of duplicate bridge players gather at Saint James Episcopal Church to play. Buy Now Long-time bridge player Allyn Frohsin can generally be found every Monday at Saint James Episcopal Church playing in a local bridge club. Gwen Bishop / TPI × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm{65 3J =@?8\E:>6 3C:586 A=2J6C t5:E9 q=2?<6?D9:A[ 2?JH96C6 7C@> `e E@ a_ A2CE:4:A2?ED D9@H FA 7@C E9C66 9@FCD @7 3C:586]k^AmkAm“p?J3@5J H9@ A=2JD 3C:586 42? 62D:=J =62C? 9@H E@ A=2J 5FA=:42E6 3C:586[” q=2?<6?D9:A D2:5]k^AmkAmsFC:?8 E96 `hc_D 2?5 ’d_D[ 3C:586 H2D 2E :ED A62< :? A@AF=2C:EJ[ 244@C5:?8 E@ 2 v@@8=6 D62C49] %@H2C5 E96 6?5 @7 E96 =2DE 46?EFCJ[ 2C@F?5 c_ >:==:@? p>6C:42?D A=2J65 3C:586] %@52J[ >:==:@?D DE:== A=2J — ;FDE ?@E c_ >:==:@?]k^AmkAm“(96? H@>6? DE2CE65 H@C<:?8 @FED:56 E96 9@>6[ E96J 4@F=5?’E A=2J :? E96 52JE:>6 2?J>@C6[” q=2?<6?D9:A D2:5] “x 5:5?’E A=2J F?E:= x C6E:C65]”k^AmkAm(6== 367@C6 =62C?:?8 5FA=:42E6 3C:586[ D96 5:5 A=2J 2 D:>:=2C[ 42DF2= G6CD:@? <?@H? 2D A2CEJ 3C:586] %9:D :D E96 82>6 49:=5C6? 7C@> E96 `hf_D H@F=5 C6>6>36C E96:C A2C6?ED A=2J:?8]k^AmkAmp3@FE `a J62CD 28@[ q=2?<6?D9:A D2:5 D96 H2D 2D<65 3J E96 =@42= A=2J6CD :7 D96 H@F=5 E2<6 @G6C 2D 5:C64E@C @7 E96 =@42= 4=F3] $96 925 E@ DEF5J 2?5 E2<6 2 E6DE E@ 36 46CE:7:65 2D 2 5:C64E@C 2?5 E96? E96 8C@FA 4@F=5 36 D2?4E:@?65 F?56C E96 p>6C:42? r@?EC24E qC:586 {628F6]k^AmkAm(:E9 E9:D E:E=6[ q=2?<6?D9:A’D C@=6 :?4=F56D <66A:?8 FA H:E9 D4@C6D 2?5 >2<:?8 CF=:?8D]k^AmkAm|66E:?8 6G6CJ |@?52J 2E `aib_ A]>][ E96 4@DE 7@C E96 E9C66 9@FCD @7 82>6 A=2J :D Sd] %H:46 2 J62C[ E96 766D 2C6 82E96C65 2?5 E96 8C@FA 5@?2E6D E@ G2C:@FD @C82?:K2E:@?D] %9:D >@?E9[ E96 8C@FA H:== 5@?2E6 E96 766D E@ E96 p=K96:>6CVD pDD@4:2E:@?]k^AmkAm“(6 C62==J ?665 D@>6 ?6H A6@A=6[” q=2?<6?D9:A D2:5] “(6’C6 2== 86EE:?8 @=56C] (96? H6’C6 8@?6[ H6 H@?’E 92G6 2?J A=2J6CD =67E]”k^AmkAm$96 36=:6G6D D:?46 E96C6 92D 366? 2 C6DFC86?46 @7 |29;@?8 A=2J6CD[ 2?5 3C:586 :D 282:? A:4<:?8 FA ?6H A=2J6CD 2C@F?5 E96 &?:E65 $E2E6D[ E92E E96 =@42= 8C@FA H:== 368:? D66:?8 ?6H A=2J6CD]k^AmkAm(9:=6 2 82>6 @7 3C:586 E2<6D 7@FC A=2J6CD[ 2 A6CD@? 42? =62C? 9@H E@ A=2J @? E96:C @H? @?=:?6] %96C6 2C6 D6G6C2= H63D:E6D H:E9 7C66 82>6 A=2J :?4=F5:?8 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^3C:58632D6]4@>Qm3C:58632D6]4@>k^2mk^DA2?m 2?5 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^42C582>6D]:@^3C:586Qm42C582>6D]:@^3C:586k^2mk^DA2?m] ~?46 2 A=2J6C :D 4@>7@CE23=6 H:E9 E96 CF=6D[ E96 DE6A FA E@ 5FA=:42E6 3C:586 :D?’E E@@ 5:77:4F=E]k^AmkAmx7 J@F 2=C625J <?@H 9@H E@ A=2J[ E96 8C@FA A=2JD 2E `aib_ A]>] |@?52JD :? 2 C@@> ;FDE @77 E96 D2?4EF2CJ — ;FDE <?@4<]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Love’s coming to Alexander City Russell buildings to be demolished, making room for development Stephens names final Teacher of the Year City water crews working 24/7 on water issue COACH OF THE YEAR: Trey Fetner continues Reeltown’s dominance in first year Local Weather Currently in Alexander City 75° 86° / 59° 9 PM 74° 10 PM 73° 11 PM 72° 12 AM 73° 1 AM 72° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.