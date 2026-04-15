The postseason is nearing, and at this stage, teams across the state are trying to simulate the level of competition they will see there. Whether it be area games to push a team into the postseason or games against a team of a higher classification, those games can only speed up the process. 

The Horseshoe Bend softball team took that to heart, matching up with Holtville on Thursday night, a team three classifications higher. However, it was the Bulldogs who prevailed in the non-area contest, 6-2. 

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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Lily Moss aims a throw towards first base after collecting a ground ball hit her way. She scored one of the two runs the Generals put on the board against Holtville.
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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend’s Brynlee Alford winds up a throw to a Holtville batter on Thursday night. She finished with four strikeouts and surrendered six hits against the Bulldogs.