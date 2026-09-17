With the new fiscal year beginning in just a few weeks, Alexander City finance director Romy Stamps gave the city council its first look at the 2027 budget and a quick review of the 2026 budget.

“For the general fund to date, we have received about $25.83 million in revenue,” Stamps said during the council meeting last week. “That's 80% of what was budgeted for FY ‘26. Why is it only 80% when right now we should be at about 92%? … The way taxes work, you pay them in one month, but we don't receive them til the next month. So we haven't received our August and September taxes. We won't receive all of that until the end of October.”

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Alexander City finance director Romy Stamps reviews the first draft of the city’s fiscal year 2027 budget.