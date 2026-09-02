Alexander City Recycling Center is getting a little monetary boost.

The Alabama Department of Environmental Management is awarding nearly $2.5 million in grants from the Alabama Recycling Fund to 20 cities, counties, solid waste authorities and other groups and Alex City is getting a portion of the pie.

082926 city recycling grant.jpg
Buy Now

The Alexander City Recycling Center recently received a grant from the Alabama Department of Environmental Management to help reduce solid waste during an ADEM grant ceremony.