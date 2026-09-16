For the past month or so, Alexander City Mayor Mike Densmore has issued a warning.
“The algae bloom is coming back,” he said at a previous city council meeting. “It's a phenomenon of nature. We can't stop it, but what we can do is plan for it.”
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