This three-week stretch for the Central Coosa football team has been rough, to say the least. And this Friday will put an end to the gnarly stretch of games the Cougars have had.

Almost in reverse order of how the Class 2A Region 4 standings are shaping up to be, with an eventual head-to-head to iron things out looming in the near future. It started with No. 3 Dadeville, which handed Coosa a 28-0 loss. It then followed with Reeltown, which handed Coosa another loss, 58-6. And now, it caps off the stretch with Lanett on Thursday.

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Samuel Higgs / TPI Central Coosa running back Braylon Murray (13) and the Cougars face a tough task against a hot Lanett footbll team. The Panthers have won their last five games after starting the year at 0-2.