The start of region play was not forgiving for the Central Coosa last week.

Against Ranburne, which boasted an undefeated record, the Cougars' offense could not find its rhythm, which led to the 40-16 loss to open up Class 2A Region 4 play. And as far as future tests are concerned, Central Coosa has another one looming this Friday.

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Lizi Arbogast / TPI Central Coosa's Ja'Von Thomas (0) drops back for a pass against Ranburne. He will take over at the quarterback spot for the Cougars heading into the Randolph County matchup.