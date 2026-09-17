Last week, well, that one stung a bit for the Central Coosa football team.

The Cougars fell into a deficit early, but thanks to a three-touchdown night from Ja’Von Thomas, they found themselves back in the thick of things. And in the fourth quarter, held a 20-15 lead over Randolph County with the time winding down in the fourth quarter. 

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Lizi Arbogast / TPI Central Coosa's Zaccai Lauderdale (4) and the Cougars look to pick up their first Class 2A Region 4 win over Comer this Friday. The Tigers are 0-4 on the season and 0-2 in region play.