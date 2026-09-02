Walking into Wednesday night, Dadeville volleyball coach Beverly Barron knew what was looming over her volleyball team’s head. However, she did not want to bring it up.

Now entering her third year with the volleyball team, reviving the program as a whole, she knew in her tenure she’d never beat Horseshoe Bend. And frankly, she did not know if her team knew they had what it took to beat the Generals.

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PHOTOS: Dadveille host Horseshoe Bend in non-area match

Samuel Higgs / TPI

The Horseshoe Bend and Dadeville volleyball team met on the court on Wednesday night. The Tigers ended a two year streak by defeating the Generals in four sets, winning 3-1. 