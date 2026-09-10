One of the things Alexander City residents can be happy about are the affordable energy rates.
And those affordable rates can be traced directly to Energy Southeast.
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