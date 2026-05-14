While there are no zoning laws in the unincorporated areas of Tallapoosa County, several farmers from the New Site area visited the Tallapoosa County Commission on Monday morning to voice their concerns over zoning after seeing issues in other states.
“The reason they are here today is because I invited them,” District 3 commissioner John McKelvey said. “If you have an issue with what's going on, come talk to us about it. Put it out there out front to start with. Then whenever it comes up, we can say we've dealt with it.”
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