Jack R. Peters, Tallapoosa County Schools superintendent from 1977-1985, known for his honesty and a lifetime spent in education, died Aug. 30.
Peters, a resident of New Site, spent his adult years teaching others.
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