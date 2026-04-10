Anybody who ever worked with Ralph Frohsin organizing the Alex City Jazz Fest, knows how passionate he was about bringing the event to residents of the area.
But it wasn’t just Jazz Fest he was passionate about. Most people don’t realize he also served in many capacities for many years on the Alabama State Council on the Arts. These are just two of the reasons Frohsin is being honored by the arts council with the Albert B. Head Legacy Award in May.
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