Featured FROM EDITOR TO AUTHOR: Retired editor publishes first novel Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Jun 16, 2026 4 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Three years ago Betsy Iler didn’t think the book she was working on would ever be published.Now with a few book signings under her belt, she can say she is a true author. Buy Now Former magazine editor Betsy Iler signs copies of her first novel at Adelia M. Russell Public Library Wednesday. Gwen Bishop / TPI × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm“xVG6 HC:EE6? 3@@<D D:?46 x H2D 2 49:=5 2?5 ?6G6C AF3=:D965 2?JE9:?8[” x=6C D2:5] “x E@@< 2 HC:E:?8 4=2DD 2E }@G6= p4256>J H9:49 :D G6CJ E9@C@F89 2?5 C62==J 8C62E] p HC:E:?8 7C:6?5 @7 >:?6 925 E@=5 >6 6G6CJ3@5J H9@ E2<6D E9:D 4=2DD 86ED AF3=:D965] $@ x D:8?65 FA]”k^AmkAm$96 3682? H@C<:?8 @? “r2E49:?8 w6C w62CE” 23@FE E9C66 J62CD 28@[ 3FE D96 H2D DE:== 6>A=@J65 7F==\E:>6 2D 65:E@C @7 {pzt |282K:?6 2?5 {2<6 |2CE:? {:G:?8[ D@ E96 HC:E:?8 H2D D=@H @? E96 ?@G6=]k^AmkAm“x H@C<65 2== 52J HC:E:?8[ 2?5 E96? H96? x H@F=5 86E 9@>6 x ;FDE C62==J 5:5?VE 92G6 2?J 6?6C8J[” x=6C D2:5] “%96C6 H2D ?@E9:?8 =67E 7@C E92E]”k^AmkAm(9:=6 E96 492C24E6CD :? 96C ?@G6= 92G6 A6CD@?2=:EJ 6=6>6?ED @7 A6@A=6 D96 <?@HD :? C62= =:76[ E96 3F=< @7 E96 3@@< 24EF2==J :D <?@H=6586 D96 82:?65 H9:=6 H@C<:?8 2D 2? 65:E@C]k^AmkAm“vC68 ':?46?E[ H9@ :D 2 AC@76DD:@?2= 32DD 7:D96C>2? @? E96 >2;@C =628F6 7:D9:?8 E@FC[ HC@E6 2 >@?E9=J 4@=F>? 23@FE 7:D9:?8[” x=6C D2:5] “x 5@ ?@E 7:D9[ 3FE x =62C?65 23@FE 7:D9:?8 3J 65:E:?8 9:D 4@=F>?D 3642FD6 96 <?@HD 9:D DEF77] x E@=5 9:>[ ‘~?6 52J xV> 8@:?8 E@ FD6 J@FC 4@=F>?D 2D 7@556C 7@C >J 3@@<D[’ 2?5 96 D2:5[ ‘*@F 8@ C:89E 29625]’”k^AmkAmpE 96C 3@@< D:8?:?8 2E p56=:2 |] #FDD6== !F3=:4 {:3C2CJ[ @?6 E9:?8 E96 2F5:6?46 H2D 4FC:@FD 23@FE H2D E96 2FE9@C’D ?2>6 @? E96 3@@< — t=:K236E9 $E] v6C>2:?]k^AmkAm“x? >J AC@76DD:@?2= =:76 2?5 :? >J A6CD@?2= =:76[ 6G6? D:8?:?8 >J ?2>6 2E E96 32?<[ :EVD 2=H2JD 366? q6EDJ x=6C[” D96 D2:5] “|J 7F== =682= ?2>6 :D t=:K236E9 $E] v6C>2:? xD=2?5] %92EVD 2== >J 9FD32?5VD ?2>6] xE 4@>6D 7C@> 9:D 8C62E 8C2?5>@E96C @? 9:D 72E96CVD D:56] (96? x >2CC:65[ x 492?865 >J ?2>6 E@ t=:K236E9 $E] v6C>2:? x=6C]”k^AmkAmx=6C :D A=2??:?8 2 E@E2= @7 7@FC 3@@<D :? E9:D D6C:6D 2?5 “r2E49:?8 w6C w62CE” :D 24EF2==J E96 D64@?5 :? E96 D6C:6D]k^AmkAm“x C62=:K65 27E6C x HC@E6 E9:D[ E92E E96 492C24E6C z2E:6[ H9@VD 2=C625J >2CC:65[ C62==J ?66565 E@ 36 23=6 E@ E6== E96:C DE@CJ E@@[” D96 D2:5] “W‘r2E49:?8 w6C w62CE’X 7@==@HD E96 =:76 @7 q6E9[ H9@VD @?6 @7 7@FC 7C:6?5D 2E {2<6 |2CE:?[ 2?5 6249 @7 E96 492C24E6CD H:== 86E E96:C DE@CJ E@=5]”k^AmkAmx=6C’D ?@G6= 42? 36 AFC492D65 @? p>2K@? :? A2A6C324< 7@C> @C E9C@F89 z:?5=6 2D 2? 63@@<]k^AmkAmk6>mt5:E@C’D ?@E6i u@C >@C6 :?7@C>2E:@? @? x=6C 2?5 96C ?6H 3@@<[ A:4< FA 2 4@AJ @7 E96 yF?6 a_ae {pzt |282K:?6]k^6>mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Betsy Iler Elizabeth St. Germain Catching Her Heart Novel Author Book Signing Publishing Writing Class Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Summer EBT benefits coming Beach day close to home Kalib Spivey announces his college destination Board discusses changes to code of conduct TCSO police reports June 6-11 Local Weather Currently in Alexander City 71° Rain72° / 71° 3 PM 71° 4 PM 71° 5 PM 72° 6 PM 72° 7 PM 71° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.