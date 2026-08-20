Considering how much future college football talent is set to participate in this Benjamin Russell season opener, it only makes sense for it to be played in a college stadium.

Although it does not quite match the environment at Martin-Savarese Stadium, the Wildcats will open the season against Mae Jemison at Louis Crews Stadium, which serves as the home for the Alabama A&M football team in Huntsville.

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File / TPI Benjamin Russell defensive lineman Kenderious "Poochie" Byrd and the Wildcats make the long trip to Huntsville in their season opener. Byrd and the entire defensive line will have a fun matchup against the No. 1 rated tackle in the state Samuel Bailey.