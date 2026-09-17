In a Monday night Tallapoosa County matchup, whoever played the cleaner game took the win. And that distinction went to Horseshoe Bend, who took home a 3-1 victory over Reeltown in the non-area match.

The Rebels found themselves out to an early lead against the Generals, roaring out to a 6-0 start with a vicious backrow attack from Paisley Burdette accounting for half of those alone. But then things started to even out a little as the Generals chipped away at the lead.

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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend outside hitter Paislee Sharpe attempts to tip the ball over the net against Reeltown on Monday. Despite a slow start, the Generals walked out with a 3-1 win over Reeltown.
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Samuel Higgs / TPI Reeltown's Paisley Burdette sends a spike over the net against Horseshoe Bend on Monday night. The Rebels fell 3-1 against Horseshoe Bend.