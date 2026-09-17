The page has already been turned from the Horseshoe Bend Class 2A Region 4 game against Reeltown last week. 

Now the focus is on welcoming Ranburne, another region opponent, to New Site for homecoming night. And to put it simply, it’s going to be a tough matchup. One could look at some of the head-to-head matchups and draw comparisons. 

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Lizi Arbogast / TPI Horseshoe Bend's Drake Motley (8) and the Generals host Ranburne for homecoming night this Friday. Ranbuner's run game accounts for 90% of their total yards this season.